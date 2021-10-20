Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 04:20
04:17
Шоу-бизнес
Песня Бузовой «Принимай меня» стоит более миллиона рублей
04:13
Общество
Билл Гейтс стал почетным гостем на приеме Елизаветы II в Виндзорском замке
04:05
Экономика
Кабмин России ждет сокращения числа малоимущих к 2024 году
04:00
Украина
Политолог Соловейчик: «Никто в ЕС не хочет платить за военные авантюры Украины»
03:39
Происшествия
Австралиец был застрелен в машине на западе Сиднея
03:26
Армия
Три малых ракетных корабля «Каракурт» пополнят ряды ВМФ России до 2022 года
03:22
Шоу-бизнес
Бузова допустила возможность своего ухода в политику
03:01
Армия
Стратегические бомбардировщики США B-1 Lancer пролетели над Черным морем
02:50
Армия
КНДР подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подлодки 19 октября
02:42
Общество
Диетолог Бурляева опровергла миф о вреде молока для людей старше 30 лет
Все новости

КНДР подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подлодки 19 октября

  /   Обновлено: 20 октября 2021 02:50
Армия
КНДР подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подлодки 19 октября
unian.net

Пхеньян, 20 октября. Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты с подводной лодки. Об осуществленном запуске орудия сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не участвовал в испытаниях баллистической ракеты 19 октября. Как сообщает ЦТАК, новое оружие внесет большой вклад в развитие оборонных технологий государства, передает RT.

«Новая БРПЛ внесет большой вклад в развитие оборонных технологий нашей страны, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота», — добавляет агентство Yonhab.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила два неизвестных снаряда в сторону Японского моря. Опознать объекты не смогли в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. О пуске стало известно, когда представитель Северной Кореи выступал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Вернуться назад

Все новости / Армия / КНДР подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подлодки 19 октября
кндр запуск баллистическая ракета
Комментировать