КНДР подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подлодки 19 октября

Пхеньян, 20 октября. Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты с подводной лодки. Об осуществленном запуске орудия сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не участвовал в испытаниях баллистической ракеты 19 октября. Как сообщает ЦТАК, новое оружие внесет большой вклад в развитие оборонных технологий государства, передает RT.

«Новая БРПЛ внесет большой вклад в развитие оборонных технологий нашей страны, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота», — добавляет агентство Yonhab.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила два неизвестных снаряда в сторону Японского моря. Опознать объекты не смогли в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. О пуске стало известно, когда представитель Северной Кореи выступал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.