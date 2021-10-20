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Песков исключил обращение Путина к населению в связи с COVID-19 в ближайшее время

  /   Обновлено: 20 октября 2021 02:23
Общество
Песков исключил обращение Путина к населению в связи с COVID-19 в ближайшее время
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выступать с обращением к населению России. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он имел в виду специальное выступление главы государства, связанное с пандемией коронавируса. В последнее время количество случаев COVID-19 в стране начало увеличиваться, передает РИА Новости.

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — объявил Песков.

Российские власти начали ужесточать меры профилактики из-за COVID-19 и вводить новые ограничения. Местные власти объявили о введении QR-кодов, по которым граждане смогут посещать рестораны, торговые центры, театры и тренажерные залы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также недавно поддержал идею о выходных днях в период с 30 октября по 7 ноября. Инициатором этой меры стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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