Бузова: боксеры хотели поквитаться с Губерниевым после оскорбления на «Матч ТВ»

Москва, 20 октября. Друзья-боксеры и супруги подруг певицы Ольги Бузовой заступились за нее после нашумевшего скандала с журналистом и телеведущим Дмитрием Губерниевым в эфире телеканала «Матч ТВ». Подробнее об этом рассказала сама звезда.

Артистка пояснила, что конфликтная ситуация с Губерниевым в телеэфире была настоящей «подставой». Бузова была не в курсе, что на эфире будет присутствовать известный спортивный комментатор, с которым у нее с давних времен натянутые отношения. Певица отметила, что Губерниев ненавидит ее еще со времен, когда она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Журналист «Комсомольской правды» спросила у Бузовой, никто ли из «друзей мужчин» не хотел «начистить» Губерниеву физиономию. На этот вопрос телеведущая ответила утвердительно.

«Ты что, за меня заступились все мужья моих подруг, боксеры, вся моя команда, многие люди. Я ни у кого ничего не просила, но очень сильно за меня заступились мои друзья, за что я очень благодарна. И мне приятно, что люди со стороны понимают, что Губерниев повел себя некорректно. Причем я не стесняюсь того, что я расплакалась», — поделилась Бузова.

Исполнительница также отметила свою причастность к единственной игровой победе сборной России на чемпионате Европы по футболу 2020 года. По ее словам, российские футболисты одолели Финляндию сразу на следующий день, как к ним в прямом эфире обратилась певица и дала мотивационные наставления.

Самая яркая часть летней передачи на «Матч ТВ» с участием Бузовой и Губерниева началась после того, как спортивный комментатор спросил у певицы, перестала ли та «пить коньяк по утрам». После этих слов у артистки началась истерика, и она заплакала. Журналист на этот счет пояснил, что такие слова Карлсон сказал Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон».

Накануне Бузова пожаловалась на потерю голоса перед сольным концертом. Проблемы с голосовыми связками у нее появляются вследствие сильного стресса, заметить который можно не всегда, отметила артистка.