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Читатели болгарских «Фактов» посмеялись над планом Киева вмешаться в сертификацию «СП-2»

  /   Обновлено: 20 октября 2021 02:04
Экономика
Читатели болгарских «Фактов» посмеялись над планом Киева вмешаться в сертификацию «СП-2»
Федеральное агентство новостей

София, 20 октября. Аудитория болгарского издания «Факти» высмеяла попытку киевских властей повлиять на сертификацию российского-немецкого газопровода «Северный поток — 2».

Свое мнение читатели выразили в комментариях к статье. Большинство пользователей не стеснялись в выражениях, указывая на недальновидную политику властей Украины.

«Если европейцы хотят зимой стучать зубами, пусть дадут украинцам участвовать в сертификации потока!» — написал один из пользователей.

«С президентом-клоуном и политика у них идиотская», — добавил юзер.

«Да, странную дурь курят украинские политики», — констатировал комментатор.

Ранее директор украинского «Нафтогаз» Юрий Витриенко заявил, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2». По его словам, это сделано с целью доказать невозможность запуска проекта из-за несоответствия с нормами европейского законодательства.

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