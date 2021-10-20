Читатели болгарских «Фактов» посмеялись над планом Киева вмешаться в сертификацию «СП-2»

София, 20 октября. Аудитория болгарского издания «Факти» высмеяла попытку киевских властей повлиять на сертификацию российского-немецкого газопровода «Северный поток — 2».

Свое мнение читатели выразили в комментариях к статье. Большинство пользователей не стеснялись в выражениях, указывая на недальновидную политику властей Украины.

«Если европейцы хотят зимой стучать зубами, пусть дадут украинцам участвовать в сертификации потока!» — написал один из пользователей.

«С президентом-клоуном и политика у них идиотская», — добавил юзер.

«Да, странную дурь курят украинские политики», — констатировал комментатор.

Ранее директор украинского «Нафтогаз» Юрий Витриенко заявил, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2». По его словам, это сделано с целью доказать невозможность запуска проекта из-за несоответствия с нормами европейского законодательства.