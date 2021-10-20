Служба безопасности Конгресса США перекрыла дороги в Вашингтоне из-за угрозы взрыва

Вашингтон, 20 октября. Правоохранительное ведомство, которое защищает здание Капитолия, перекрыло некоторые дороги в Вашингтоне из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает журналист издания Axios.

Согласно информации полиции Капитолия, террористическая угроза связана с министерством труда страны. Силовики считают, что в американском ведомстве может быть заложена бомба.

«Полиция Капитолия рассылает предупреждения сотрудникам о том, что перекрывает дороги "из-за угрозы взрыва в министерстве труда"», — написал репортер портала Axios Эндрю Солендер в Twitter.

Ранее правоохранители провели обыски в вашингтонском доме семьи российского предпринимателя Олега Дерипаски. Представитель бизнесмена Лариса Беляева уточнила, что ФБР обыскивало недвижимость в связи с санкциями США, пишет RT.