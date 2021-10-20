New Scientist: вымершие японские волки являются ближайшими дикими родственниками собак

Токио, 20 октября. Японский волк генетически ближе всего к предкам современных собак. К такому выводу пришли ученые из Высшего университета перспективных исследований.

Подвид обыкновенного волка ранее жил на территории японских островов, однако со временем был признан исчезнувшим. Последняя особь японского волка была истреблена в 1905 году. Этот вид и современные собаки происходят из одной предковой группы, которая сформировалась примерно 20-40 тысяч лет назад, установили ученые с помощью секвенирования ДНК музейных образцов.

«Я совсем не ожидал такого вывода», — заявил Йохей Тераи из Высшего университета перспективных исследований в Японии.

Анализ ДНК не позволяет сделать вывод, были ли волки одомашнены именно в это время или позже. На данный момент исследователям только предстоит уточнить, когда животные начали взаимодействовать с людьми.

Ранее ученым в Токийском университете удалось добыть водород из большого количества воды. Чтобы провести данный опыт, специалисты создали аппарат площадью 100 «квадратов».