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New Scientist: вымершие японские волки являются ближайшими дикими родственниками собак

  /   Обновлено: 20 октября 2021 01:41
Наука
New Scientist: вымершие японские волки являются ближайшими дикими родственниками собак
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Токио, 20 октября. Японский волк генетически ближе всего к предкам современных собак. К такому выводу пришли ученые из Высшего университета перспективных исследований.

Подвид обыкновенного волка ранее жил на территории японских островов, однако со временем был признан исчезнувшим. Последняя особь японского волка была истреблена в 1905 году. Этот вид и современные собаки происходят из одной предковой группы, которая сформировалась примерно 20-40 тысяч лет назад, установили ученые с помощью секвенирования ДНК музейных образцов.

«Я совсем не ожидал такого вывода», — заявил Йохей Тераи из Высшего университета перспективных исследований в Японии.

Анализ ДНК не позволяет сделать вывод, были ли волки одомашнены именно в это время или позже. На данный момент исследователям только предстоит уточнить, когда животные начали взаимодействовать с людьми.

Ранее ученым в Токийском университете удалось добыть водород из большого количества воды. Чтобы провести данный опыт, специалисты создали аппарат площадью 100 «квадратов».

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япония ученые собаки
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