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Появились первые кадры с места взрыва в ТЦ в Воронежской области
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Появились первые кадры с места взрыва в ТЦ в Воронежской области
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России

Павловск, 20 октября. Мощный взрыв прогремел в ночь на среду в торговом центре «Атлас» в городе Павловск Воронежской области. Первые кадры с места происшествия появились на просторах Сети.

На видеоролике можно заметить, что в результате хлопка были повреждены обшивка и окна одноэтажного здания. Рядом с ТЦ также дежурит карета скорой помощи. Около места происшествия уже собралась толпа очевидцев, которые снимают произошедшее и выкладывают в соцсети.

Пока неизвестно, что послужило причиной взрыва в здании. Не поступало также и информации о возможных пострадавших или жертвах в результате ЧП.

На месте продолжают работать представители оперативных служб города. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить.

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