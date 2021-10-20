Жители Владикавказа сообщили о взрыве в здании на улице Братьев Темировых

Владикавказ, 20 октября. Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании, расположенном по улице Братьев Темировых во Владикавказе. Об этом сообщают очевидцы.

Местные жители уточняют, что инцидент произошел после полуночи 20 октября. На кадрах, находящихся в распоряжении Пятого канала, запечатлен пожар. Предварительно установлено, что распространению огня предшествовал взрыв.

Власти Владикавказа и местные оперативные службы пока не прокомментировали эту информацию. О пострадавших сведения не поступали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В это же время взрыв прогремел на территории торгового центра в городе Павловск Воронежской области. Очевидцы сообщили о карете скорой помощи, которая приехала к зданию ТЦ «Атлас».