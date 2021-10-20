Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 01:17
01:03
Происшествия
Жители Владикавказа сообщили о взрыве в здании на улице Братьев Темировых
00:56
Происшествия
Взрыв прогремел в торговом центре под Воронежем
00:48
Спорт
Два гола Месси помогли «ПСЖ» победить «Лейпциг» в матче ЛЧ
00:46
Общество
Выставка украденных во времена ВОВ книг открылась в Воронеже
00:27
Технологии
Xiaomi представила в России новый фитнес-браслет Mi Smart Band 6
00:17
Экономика
Сервис «СберАвто» запустил продажи электромобилей Tesla в России
00:14
Происшествия
ФБР закончило обыски в нью-йоркской квартире Дерипаски
00:11
Общество
«Медиастанция» просит признать иноагентом борющуюся с торговлей людьми «Альтернативу»
00:06
Спорт
FIFA опубликовала календарь сборных с проведением ЧМ каждые два года
00:02
Экономика
Аналитик Сидоров рассказал об условиях для падения рубля до конца года
Все новости

Жители Владикавказа сообщили о взрыве в здании на улице Братьев Темировых

  /   Обновлено: 20 октября 2021 01:07
Происшествия
Жители Владикавказа сообщили о взрыве в здании на улице Братьев Темировых
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Владикавказ, 20 октября. Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании, расположенном по улице Братьев Темировых во Владикавказе. Об этом сообщают очевидцы.

Местные жители уточняют, что инцидент произошел после полуночи 20 октября. На кадрах, находящихся в распоряжении Пятого канала, запечатлен пожар. Предварительно установлено, что распространению огня предшествовал взрыв.

Власти Владикавказа и местные оперативные службы пока не прокомментировали эту информацию. О пострадавших сведения не поступали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В это же время взрыв прогремел на территории торгового центра в городе Павловск Воронежской области. Очевидцы сообщили о карете скорой помощи, которая приехала к зданию ТЦ «Атлас».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жители Владикавказа сообщили о взрыве в здании на улице Братьев Темировых
взрыв владикавказ очевидцы
Комментировать