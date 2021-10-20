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Взрыв прогремел в торговом центре под Воронежем

  /   Обновлено: 20 октября 2021 00:56
Происшествия
Взрыв прогремел в торговом центре под Воронежем
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Павловск, 20 октября. Взрыв произошел после полуночи 20 октября в здании торгового центра в городе Павловск (Воронежская область). По словам очевидцев, ЧП зафиксировано в ТЦ «Атлас».

На просочившихся в социальные сети видеороликах можно увидеть, что у здания стоит карета скорой помощи. Рядом с медиками собралась небольшая толпа местных жителей.

В результате взрыва повредились обшивка и окна одноэтажного здания. Все причины и детали произошедшего предстоит установить. Данных о наличии пострадавших в результате взрыва не поступало.

Днем ранее мощный пожар произошел на Возейском месторождении под Усинском. В результате погиб как минимум один человек.

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