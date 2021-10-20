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Два гола Месси помогли «ПСЖ» победить «Лейпциг» в матче ЛЧ
Спорт
Два гола Месси помогли «ПСЖ» победить «Лейпциг» в матче ЛЧ
Global Look Press  /  Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de

Париж, 20 октября. Французский «ПСЖ» на своем поле обыграл немецкий «Лейпциг» в рамках розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев дублем отметился аргентинский нападающий Лионель Месси. На 67-й минуте встречи он забил с игры, а уже спустя семь минут отличился второй раз, точно пробив с одиннадцатиметровой отметки. Еще одним голом у парижан отметился Килиан Мбаппе. Он же в концовке матча не реализовал пенальти, пишет RT.

Ранее Месси забил лишь один гол после перехода во французский клуб. Впервые он отличился в игре Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

После третьего тура ЛЧ «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу группы А с семью очками. Следом идет «Манчестер Сити» с шестью баллами. У «Брюгге» и «Лейпцига» четыре и ноль очков соответственно.

Ранее парижский клуб одержал волевую победу в чемпионате Франции. В отсутствии своих лидеров подопечные Маурисио Почеттино одолели «Анже» со счетом 2:1.

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