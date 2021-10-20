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Выставка украденных во времена ВОВ книг открылась в Воронеже
Общество
Выставка украденных во времена ВОВ книг открылась в Воронеже
pixabay.com  /  @jarmoluk

Воронеж, 20 октября. Выставочная экспозиция книг, которые были украдены немецко-фашистскими оккупантами во времена ВОВ, открылась в Воронежском государственном университете. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Всего на территорию России вернулось 91 уникальное издание. Все книги будут продемонстрированы широкой аудитории на выставке, которую организовал вуз. Эксперты установили, что переданные материалы действительно принадлежали библиотеке университета.

Вернул книги потомок офицера немецкой армии Эриха Фрая, который знал русский язык и переправлял литературное наследие посылками в Германию. При передаче коллекции сын офицера подчеркнул, что отдаст фолианты только Воронежскому государственному университету. Усилиями юристов из РФ и ФРГ был составлен договор о передаче материалов обратно в Россию.

Ранее под Ростовом начали снимать фильм о коллаборантах во времена Великой Отечественной войны. Режиссером картины выступил Руслан Кечеджиян.

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