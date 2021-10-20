Xiaomi представила в России новый фитнес-браслет Mi Smart Band 6

Москва, 20 октября. Новый фитнес-трекер Mi Smart Band 6 от компании Xiaomi имеет поддержку бесконтактных платежей через систему NFC. Об этом сообщили представители компании.

По словам разработчиков, в первую очередь возможность использования бесконтактных платежей будет доступна пользователям Mastercard. Гаджет появится в продаже с 20 октября 2021 года. Его можно приобрести на официальном сайте Xiaomi и у партнеров компании.

«С выходом нового Mi Smart Band 6 NFC, который мы запускаем совместно с Mastercard, наши пользователи в России получат не только мощное устройство для отслеживания показателей здоровья, но также надежное и безопасное платежное средство», — заявил глава корпорации в России и СНГ Юй Мань.

Ранее Xiaomi представила международную версию планшета Pad 5. Однако сроки выхода и его стоимость в России на данный момент остаются засекреченными.