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Xiaomi представила в России новый фитнес-браслет Mi Smart Band 6

  /   Обновлено: 20 октября 2021 00:27
Технологии
Xiaomi представила в России новый фитнес-браслет Mi Smart Band 6
Prt Scr vk.com  /  Xiaomi Fan Russia. Свежие новости о Xiaomi

Москва, 20 октября. Новый фитнес-трекер Mi Smart Band 6 от компании Xiaomi имеет поддержку бесконтактных платежей через систему NFC. Об этом сообщили представители компании.

По словам разработчиков, в первую очередь возможность использования бесконтактных платежей будет доступна пользователям Mastercard. Гаджет появится в продаже с 20 октября 2021 года. Его можно приобрести на официальном сайте Xiaomi и у партнеров компании.

«С выходом нового Mi Smart Band 6 NFC, который мы запускаем совместно с Mastercard, наши пользователи в России получат не только мощное устройство для отслеживания показателей здоровья, но также надежное и безопасное платежное средство», — заявил глава корпорации в России и СНГ Юй Мань.

Ранее Xiaomi представила международную версию планшета Pad 5. Однако сроки выхода и его стоимость в России на данный момент остаются засекреченными.

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xiaomi фитнес-трекер pad 5 юй мань
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