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Сервис «СберАвто» запустил продажи электромобилей Tesla в России
Экономика
Сервис «СберАвто» запустил продажи электромобилей Tesla в России
tesla.com  /  Tesla

Москва, 20 октября. Электромобили Tesla стали доступны пользователям сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто». Там представлены не только новые модели, но и подержанные.

Автомобили, доступные к покупке, прошли все необходимые таможенные процедуры. В каталоге доступны Tesla Model 3, Tesla Model Y и Tesla Model X. Появление последней модели в сервисе запланировано на конец месяца, передает газета «Известия».

Tesla Model 3 продается в двух комплектациях на выбор. Первая из них Standard Range Plus производительностью 296 лошадиных сил, задним приводом и запасом хода 448 километров. Следом идет полноприводная Long Range на 367 «лошадей» и с запасом хода 614 километров.

Tesla Model Y представлена в комплектации Long Range Dual Motor с полным приводом, запасом хода 460 километров и двигателем на 350 лошадиных сил. Tesla Model X доступна в комплектации Tesla Performance Ludicrous, оснащенной полным приводом и запасом хода в 548 километров.

Бизнесмен Илон Маск ранее допустил появление в России крупного производства по созданию электрокаров Tesla. Однако, как считает эксперт Виталий Архиреев, россияне в ближайшее время вряд ли проявят большой интерес к автомобилям на электрических двигателях.

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