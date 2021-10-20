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ФБР закончило обыски в нью-йоркской квартире Дерипаски
Происшествия
ФБР закончило обыски в нью-йоркской квартире Дерипаски
flickr.com  /  André Gustavo Stumpf

Нью-Йорк, 20 октября. Сотрудники ФБР закончили обыскивать квартиру в Нью-Йорке, якобы принадлежащую родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Федеральное бюро расследований (ФБР) во вторник инициировало обыски в вашингтонском особняки, владельцем которого считался Дерипаска. Позднее представитель бизнесмена пояснил, что обыскные мероприятия проводятся в домах членов семьи Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании судебных обысков, которые связаны с американскими санкциями. Он добавил, что бизнесмен не владеет этими домами.

«ФБР завершило обыски в квартире в Нью-Йорке, якобы имеющей отношение к Дерипаске», — сообщил корреспондент ТАСС.

Во время обысков в вашингтонском доме сотрудники ФБР осмотрели не только сам особняк, но и территорию вокруг него. Интерес спецслужб привлек черный автомобиль с местными номерами, владельцем которого может являться Дерипаска.

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