ФБР закончило обыски в нью-йоркской квартире Дерипаски

Нью-Йорк, 20 октября. Сотрудники ФБР закончили обыскивать квартиру в Нью-Йорке, якобы принадлежащую родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Федеральное бюро расследований (ФБР) во вторник инициировало обыски в вашингтонском особняки, владельцем которого считался Дерипаска. Позднее представитель бизнесмена пояснил, что обыскные мероприятия проводятся в домах членов семьи Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании судебных обысков, которые связаны с американскими санкциями. Он добавил, что бизнесмен не владеет этими домами.

«ФБР завершило обыски в квартире в Нью-Йорке, якобы имеющей отношение к Дерипаске», — сообщил корреспондент ТАСС.

Во время обысков в вашингтонском доме сотрудники ФБР осмотрели не только сам особняк, но и территорию вокруг него. Интерес спецслужб привлек черный автомобиль с местными номерами, владельцем которого может являться Дерипаска.