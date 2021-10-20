«Медиастанция» просит признать иноагентом борющуюся с торговлей людьми «Альтернативу»

Москва, 20 октября. Издание «Медиастанция» подало запрос в Генпрокуратуру РФ, где просит признать иноагентом некоммерческую волонтерскую организацию «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми и занимается высвобождением граждан из рабства. Такое заявление во вторник сделали волонтеры движения на странице в соцсети.

«Альтернатива» также обратила внимание, что главным редактором «Медиастанции» является пиарщик Вадим Горжанкин. На портале последнего, по мнению волонтеров, «много публикаций о судебном и черном PR». Глава агентства «Красное слово» Вадим Горжанкин заявил в свою очередь, что распространенная «Альтернативой» информация о его причастности к соответствующему заявлению в ГП РФ является вбросом.

«Да, я действительно занимаюсь судебным пиаром, и вообще самым разным пиаром, включая и различные конфликты, но не имею никакого отношения к "Медиастанции" в настоящее время, а также к данной истории о признании "Альтернативы" иноагентом. Так что, я намерен обратиться в суд иском о защите чести и достоинства. Буду требовать опровержения, и вероятно в судебном порядке», — отреагировал Горожанкин.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальным вопрос о признании ряда СМИ иноагентами. Ранее Минюст России дополнил реестр таких изданий, которые функционируют в интересах третьих стран.