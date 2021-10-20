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FIFA опубликовала календарь сборных с проведением ЧМ каждые два года
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FIFA опубликовала календарь сборных с проведением ЧМ каждые два года
fifa.com  /  Официальная страница Международной федерации футбола (FIFA)

Берн, 20 октября. Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино предложил календарь игр сборных команд, согласно которому с 2026 года мировое первенство будет проводиться каждые два года. Об этом сообщила испанская радиостанция Cadena SER со ссылкой на документ организации.

Ранее президент FIFA заявлял, что до конца текущего года необходимо принять окончательное решение о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) 22 сентября выпустил заявление, в котором подверг критике данную инициативу.

По новым правилам, время пребывания футболистов в расположении национальных команд сократится с 50 дней в году до 30. Отборочные этапы к международным соревнованиям будут состоять не более чем из семи матчей. В другой версии календаря квалификационные турниры будут проходить в октябре, за который будут сыграны все туры.

Джанни Инфантино недавно признался, что в 2018 году в России, по его мнению, был проведен лучший чемпионат мира по футболу в истории. Он также назвал РФ великой футбольной державой.

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Все новости / Спорт / FIFA опубликовала календарь сборных с проведением ЧМ каждые два года
календарь инфантино fifa чемпионат мира
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