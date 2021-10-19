Запрет «Мужского государства»: правозащитники и юристы оценили решение признать движение экстремистским

Санкт-Петербург, 19 октября. Деятельность неформального общественного движения «Мужское государство»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) ограничили на территории России по решению нижегородского областного суда. Представители бизнеса, юристы и правозащитники оценили целесообразность принятого запрета.

В ходе суда было выяснено, что «Мужское государство» занималось шантажом коммерческих структур, пропагандой превосходства по половому признаку и возбуждением вражды и ненависти по расовому принципу. Решение суда обсудили в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Одним из тех, кто пожаловался на «Мужское государство», стал пресс-секретарь АО «Вятич» (бренд «Вятский квас») Владимир Маматов. В начале октября он выступил с официальным заявлением, отметив, что организация оставляет под постами бренда уничижающие комментарии. Среди них слова, выражающие национальную и расовую неприязнь. Маматов предложил администрации Telegram, МВД и ФСБ обратить внимание на противоречивую структуру.

ТАСС / Фадеичев Сергей

Маматов выступил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» после вынесения решения судом. Он заметил, что суд все сделал правильно и решение сложно оспорить. Если смотреть на деятельность организации, то можно заметить, что это «чистейшей воды экстремизм». Представители компании удовлетворены таким исходом.

«... человек имеет право высказывать свое мнение, даже если оно крайне неприятное, но то что они перешли на прямые угрозы и оскорбления, что начались звонки на сам завод, они звонили сюда, посылали оскорбительные письма, а потом они начали распространять личные данные топ-менеджеров завода с призывом поймать и что-то сделать — это уже чистейшей воды экстремизм», — подчеркнул Маматов.

Правозащитница Оксана Пушкина согласна с этим мнением. По ее словам, она уже давно знает создателя организации Владислава Позднякова и еще в 2017 году получила массу обращений и жалоб по поводу работы организации. Депутат изучила страницу «Мужского государства» и осталась в ужасе.

«Я зашла на их сайт и волосы зашевелились. Такого чудовищного уровня мизогинии я не встречала нигде», — подчеркнула Пушкина.

Пресс-служба Оксаны Пушкиной /

При этом Поздняков отличается достаточным уровнем безграмотности. Он сумел создать команду, которая состоит из «малолетних безграмотных личностей». Их желание заключается только в одном — затравить окружающих.

Адвокат Виолетта Волкова заметила, что из-за нового статуса у «Мужского государства» могут появиться серьезные проблемы. Например, структура, скорее всего, лишится львиной доли финансирования и последователей. Однако для общества это может принести только пользу.

«Соответственно, снизится преступность такого экстремистского характера и я думаю, что обстановка улучшится после признания такой организации экстремистской», — отметила Волкова.

Кроме того, адвокат сравнила схемы финансовой поддержки экстремистских организаций ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и «Мужское государство». По ее мнению, основная цель таких сообществ — добиться определенного заработка. При этом доходы получаются не самым честным способом. Например, ФБК получал деньги от иностранных компаний и россиян, которые жертвовали ради организации свои средства. Деньги направлялись на собственные нужды создателей фонда.

«Поэтому в данном случае, вот основная цель — это вообще финансирование такой организации, получения денег от ее существования. Никакой политической повестки там нет», — пояснила адвокат.

Напомним, что участники организации «Мужское государство» были причастны к травле девушек и сторонников ЛГБТ. Кроме того, в 2019 году основатель движения был осужден за возбуждение ненависти к женщинам.

1 Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.