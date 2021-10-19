Международная группа ученых нашла способ определить тяжесть течения COVID-19 на ранней стадии

Москва, 19 октября. Специалисты в области изучения новой коронавирусной инфекции выявили биомаркер, который позволяет узнать тяжесть течения COVID-19 у пациента.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале EMBO Molecular Medicine. По словам специалистов, на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose — синтез белка или РНК, которые он кодирует.

«У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток», — написано в статье.

Уровень hFwe-Lose определяется путем мазка из носа. На основе этих исследований точность прогноза летального исхода от коронавируса или тяжелого течения при наличии hFwe-Lose составила 87,8-100%.

В России за последние сутки выявлено 33 740 новых случаев заболевания COVID-19. Умерло от болезни 1015 человек.