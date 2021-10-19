Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 01:16
01:03
Происшествия
Жители Владикавказа сообщили о взрыве в здании на улице Братьев Темировых
00:56
Происшествия
Взрыв прогремел в торговом центре под Воронежем
00:48
Спорт
Два гола Месси помогли «ПСЖ» победить «Лейпциг» в матче ЛЧ
00:46
Общество
Выставка украденных во времена ВОВ книг открылась в Воронеже
00:27
Технологии
Xiaomi представила в России новый фитнес-браслет Mi Smart Band 6
00:17
Экономика
Сервис «СберАвто» запустил продажи электромобилей Tesla в России
00:14
Происшествия
ФБР закончило обыски в нью-йоркской квартире Дерипаски
00:11
Общество
«Медиастанция» просит признать иноагентом борющуюся с торговлей людьми «Альтернативу»
00:06
Спорт
FIFA опубликовала календарь сборных с проведением ЧМ каждые два года
00:02
Экономика
Аналитик Сидоров рассказал об условиях для падения рубля до конца года
Все новости

Международная группа ученых нашла способ определить тяжесть течения COVID-19 на ранней стадии

  /   Обновлено: 19 октября 2021 23:55
Общество
Международная группа ученых нашла способ определить тяжесть течения COVID-19 на ранней стадии
pixabay.com

Москва, 19 октября. Специалисты в области изучения новой коронавирусной инфекции выявили биомаркер, который позволяет узнать тяжесть течения COVID-19 у пациента.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале EMBO Molecular Medicine. По словам специалистов, на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose — синтез белка или РНК, которые он кодирует.

«У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток», — написано в статье.

Уровень hFwe-Lose определяется путем мазка из носа. На основе этих исследований точность прогноза летального исхода от коронавируса или тяжелого течения при наличии hFwe-Lose составила 87,8-100%.

В России за последние сутки выявлено 33 740 новых случаев заболевания COVID-19. Умерло от болезни 1015 человек.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Международная группа ученых нашла способ определить тяжесть течения COVID-19 на ранней стадии
коронавирус COVID-19 тяжесть течения
Комментировать