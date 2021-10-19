Международная группа ученых нашла объяснение детальному запоминанию негативных событий

Лондон, 19 октября. Человек лучше запоминает события в стрессовом состоянии, что связано с особенностями работы его мозга. Такое открытие сделали ученые из Рурского (Германия) и Пекинского педагогического (Китай) университетов.

Группа исследователей провела эксперимент, в котором поучаствовали 64 добровольца. Их разделили на две группы и предложили пройти собеседование. Одну часть респондентов ждало общение в дружелюбной атмосфере, а других — в стрессовой. Всем испытуемым во время бесед показывали 24 предмета, говорится в материале, обнародованном в журнале Current Biology.

Результаты исследования показали, что в приятной обстановке люди запоминают гораздо меньше деталей. Это удалось установить с помощью функциональной МРТ. За запоминание негативных событий отвечает миндалевидное тело мозга. Именно оно формирует такие эмоции человека как страх.

Специалисты компании Holland & Barrett ранее выявили опасность нехватки витамина В12 в организме. Из-за этого человек может испытывать проблемы с памятью и работой мозга.