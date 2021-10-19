Балерина Багаутдинова о работе в театре: наш труд компенсируется аплодисментами и улыбками

Санкт-Петербург, 19 октября. Пресс-конференция с участием балерины Ильмиры Багаутдиновой состоялась в студии Медиагруппы «Патриот». Во время мероприятия танцовщица рассказала о театральной жизни на Западе, короткой карьере балерин и вспомнила о своем выступлении перед российским президентом Владимиром Путиным.

Балерина Ильмира Багаутдинова была зачислена в труппу Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1999 году. Танцовщица известна своей активной позицией и смелыми экспериментами. Так, например, в интернете распространяются видео с ее участием, на котором она танцует партию белого лебедя на морозе в бухте Финского залива.

Pr Scr youtube.com / @Глеб Грос

В ходе пресс-конференции «Всемирный день балета: что ждет российскую танцевальную школу» она ответила на несколько вопросов журналистов. Одной из тем стали гастроли российских артистов, которые в последние годы очень популярны на Западе. Некоторые танцоры находятся вдали от родины несколько месяцев.

Этот феномен, по словам Багаутдиновой, вполне оправдан. За границей насыщенность театральной жизни ниже, поэтому гастроли русского балета почитаются неискушенными зрителями.

Кроме того, в сфере балета котируется и российское образование. При этом танцоры зачисляются в академии после профессионального отбора. В этом контексте Багаутдинова затронула вопрос финансирования балета.

«Театры всегда были на государственной поддержке и обеспечении. Но русский балет настолько востребован, что существует большое количество коммерческих театров, которые выживают без помощи. Это уникальное коммерческое явление, потому что балет — это очень дорого», — сообщила артистка.

При этом не все балерины достигают желаемого уровня популярности даже несмотря на высокий профессионализм и мастерство. Причина кроется в том, что век балерин очень короткий и завершение карьеры происходит быстро, нередко с долей трагизма, уточнила Багаутдинова. В среднем карьера танцовщиц балета длится около 20 лет. Позже девушкам и парням приходится выбирать другой путь, чтобы продолжать работать.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Кто-то уходит в педагогическую деятельность, кто-то посвящает себя семье, потому что в театре мы [проводим] вечера, все выходные. Рожать и танцевать нужно в одно время, и это совмещать очень сложно, но необходимо», — поделилась балерина Мариинского театра.

В книгах и фильмах режиссеры и писатели часто изображают путь балерин к танцевальному олимпу. Нередко эти произведения связаны с изнурительным трудом и высокой конкуренцией, завистью, подставами со стороны коллег. Багаутдинова заметила, что доля правды в этих изображениях есть, однако авторы утрируют, чтобы зацепить зрителя или писателя.

«Но весь труд компенсируется аплодисментами, улыбками и прекрасной миссией», — отметила Багаутдинова.

Одной из таких компенсаций для артистки Мариинского театра стало выступление перед благодарным зрителем — российским президентом Владимиром Путиным. Однажды он посетил спектакль «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина. Тогда балерина исполнила сольный китайский танец.

Global Look Press / Kremlin Pool

«Иногда доходят слухи, кто присутствует [на спектакле]. Владимир Владимирович Путин смотрел постановку "Щелкунчик" в постановке Шемякина, я танцевала сольный китайский танец», — вспомнила Багаутдинова.

Артистка понадеялась, что Владимиру Путину пришелся по душе спектакль. Может, он даже кричал «Браво!» во время поклона танцоров.

Балерина также вспомнила, что экс-звезда балетной сцены Анастасия Волочкова раньше была настоящим кумиром для юных воспитанниц. Сейчас она то и дело подвергается критике в социальных сетях, но тогда к бывшей приме относились с большим уважением в рядах балетного сообщества.