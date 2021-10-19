Представители ФБР эвакуировали джип от дома родственников Дерипаски в Вашингтоне

Вашингтон, 19 октября. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) увезли автомобиль, который был припаркован возле дома семьи бизнесмена из России Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Правоохранители с утра проводят обыски в особняке семьи российского предпринимателя. Причины, по которым проводится обыск, агенты ФБР не называют.

Корреспондент РИА Новости сообщил что джип Ford Edge сначала вывезли за пределы имения родственников Дерипаски, после чего автомобиль забрал эвакуатор. До этого правоохранители обыскивали и машину.

Ранее представитель миллиардера заявил, что ФБР обыскивает недвижимость Дерипаски из-за санкций США. Отмечается, что предприниматель не является владельцем этих домов.