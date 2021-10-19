Сенаторы в США вынудили Минфин принять меры против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 19 октября. Министерство финансов США может ввести ограничительные меры против трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил первый заместитель главы американского ведомства Уолли Адейемо.

Причиной такого заявления со стороны первого замминистра финансов США послужила критика от парламентариев. По их мнению, Вашингтон якобы отказался от санкций против «СП-2»

«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», — заявил чиновник, не вдаваясь в подробности.

Ранее Правительство ФРГ выступило за то, чтобы запустить работу газопровода «Северный поток — 2» и выполнить все достигнутые с Россией соглашения в данном вопросе. Также власти Германии выступили осудили введение пакета ограничительных мер против трубопровода.