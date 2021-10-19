Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 23:42
23:33
Происшествия
Представители ФБР эвакуировали джип от дома родственников Дерипаски в Вашингтоне
23:22
Экономика
Сенаторы в США вынудили Минфин принять меры против «Северного потока — 2»
23:17
Общество
Режиссер Цукер пожаловался на излишнюю политкорректность в современных фильмах
22:47
Общество
BBC опубликовал список лучших сериалов XXI столетия
22:39
Экономика
Экономист Терелазде рассказал, грозит ли России ипотечный кризис
22:38
Спорт
ЦСКА обменял Сошникова на двух игроков омского «Авангарда»
22:22
Общество
Netflix представил тизер адаптации аниме «Ковбой Бибоп»
21:59
Весь мир
Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией
21:58
Происшествия
Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы
21:39
Происшествия
ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
Все новости

Режиссер Цукер пожаловался на излишнюю политкорректность в современных фильмах

  /   Обновлено: 19 октября 2021 23:17
Общество
Режиссер Цукер пожаловался на излишнюю политкорректность в современных фильмах
Prt Scr youtube.com  /  WGN News

Нью-Йорк, 19 октября. Американский режиссер Дэвид Цукер, работавший над лентой «Голый пистолет», раскритиковал нынешние комедии за излишнюю осторожность и политкорректность. Свою позицию он высказал в эссе «Уничтожая комедию» для журнала Commentary.

Цукер подчеркнул, что в наши дни деятели кино слишком часто танцуют под дудку недовольного меньшинства, которое он назвал «девятью процентами пользователей Twitter». По этой причине юмор становится слишком политкорректным, из-за чего творцы отдаляются от зрителей.

Режиссера эта проблема коснулась, когда кинокомпания Paramount усомнилась в проведении нового показа его фильма «Аэроплан!» 1981 года. Представителей компании смутили шутки о чернокожих, которые они посчитали расистскими.

«Если бы сейчас я представил продюсерам свою комедию, в которой белой женщине пришлось бы переводить речь темнокожих, в которой пилот делал бы намеки на секс в разговоре с маленьким мальчиком, то в киностудии мне бы ответили: "Просто невероятно! Мы вам перезвоним"», — посетовал кинематографист.

Тем временем серьезная критика начала обрушиваться на сверхпопулярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Муфтият Дагестана Муса Магомедов осудил киноленту за пропаганду «легких убийств», а северокорейские СМИ назвали картину «отражением капиталистического общества», пишет журнал «Взгляд».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Режиссер Цукер пожаловался на излишнюю политкорректность в современных фильмах
кинофильм цукер дэвид комедии
Комментировать