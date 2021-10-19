Режиссер Цукер пожаловался на излишнюю политкорректность в современных фильмах

Нью-Йорк, 19 октября. Американский режиссер Дэвид Цукер, работавший над лентой «Голый пистолет», раскритиковал нынешние комедии за излишнюю осторожность и политкорректность. Свою позицию он высказал в эссе «Уничтожая комедию» для журнала Commentary.

Цукер подчеркнул, что в наши дни деятели кино слишком часто танцуют под дудку недовольного меньшинства, которое он назвал «девятью процентами пользователей Twitter». По этой причине юмор становится слишком политкорректным, из-за чего творцы отдаляются от зрителей.

Режиссера эта проблема коснулась, когда кинокомпания Paramount усомнилась в проведении нового показа его фильма «Аэроплан!» 1981 года. Представителей компании смутили шутки о чернокожих, которые они посчитали расистскими.

«Если бы сейчас я представил продюсерам свою комедию, в которой белой женщине пришлось бы переводить речь темнокожих, в которой пилот делал бы намеки на секс в разговоре с маленьким мальчиком, то в киностудии мне бы ответили: "Просто невероятно! Мы вам перезвоним"», — посетовал кинематографист.

Тем временем серьезная критика начала обрушиваться на сверхпопулярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Муфтият Дагестана Муса Магомедов осудил киноленту за пропаганду «легких убийств», а северокорейские СМИ назвали картину «отражением капиталистического общества», пишет журнал «Взгляд».