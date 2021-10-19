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BBC опубликовал список лучших сериалов XXI столетия

  /   Обновлено: 19 октября 2021 22:47
Общество
BBC опубликовал список лучших сериалов XXI столетия
Prt Scr youtube.com  /  George Harvey

Лондон, 19 октября. Криминальный детектив «Прослушка» стал лучшим сериалом XXI века по версии британского таблоида BBC. Полный список опубликован на официальном сайте издания

Второе место досталось шоу «Безумцы», которое повествует о жизни рекламного агента в Соединенных штатах в 60-е годы. Телесериал выходил на канале AMC в период с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015. Тройку лидеров занимает криминальна драма Винса Гиллигана «Во все тяжкие». В основе сюжета шоу заложена история школьного учителя, который заболел раком и пошел на отчаянные шаги ради благополучия своей семьи.

В составлении рейтинга участвовали представителя киноиндустрии из 43 стран. Опрос проводился среди 206 критиков, журналистов и ученых.

Еще одним нашумевшим в последнее время сериалом стала корейская драма Хван Дон-хека «Игра в кальмара». Многие российские власти и деятели культуры осудили свободный доступ к шоу, так как оно, по их мнению, негативно влияет на молодежь.

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прослушка bbc во все тяжкие лучшие сериалы безумцы
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