ЦСКА обменял Сошникова на двух игроков омского «Авангарда»

Омск, 19 октября. Форвард Никита Сошников перешел в омский «Авангард» из столичного ЦСКА. Московская команда обменяла нападающего на двух игроков омичей, сообщили во вторник на официальном сайте действующих чемпионов КХЛ.

Взамен за хоккеиста армейцы получили защитника Илью Дервука, а также права на 18-летнего форварда Всеволода Гайдамака. Соглашение Сошникова истекает 30 апреля 2022 года.

Никита Сошников перешел в стан московских армейцев в конце осени 2020 года из уфимского «Салавата Юлаева». Ранее форвард на протяжении четырех сезонов выступал в НХЛ. Там Сошников представлял цвета «Торонто Мейпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз». Суммарно в НХЛ россиянин отыграл 87 матчей, в которых набрал 16 очков (8 шайб + 8 передач). В КХЛ нападающий провел 218 встреч, где заработал 115 очков (51+64).

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