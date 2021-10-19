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ЦСКА обменял Сошникова на двух игроков омского «Авангарда»
Спорт
ЦСКА обменял Сошникова на двух игроков омского «Авангарда»
ТАСС  /  Петр Ковалев

Омск, 19 октября. Форвард Никита Сошников перешел в омский «Авангард» из столичного ЦСКА. Московская команда обменяла нападающего на двух игроков омичей, сообщили во вторник на официальном сайте действующих чемпионов КХЛ.

Взамен за хоккеиста армейцы получили защитника Илью Дервука, а также права на 18-летнего форварда Всеволода Гайдамака. Соглашение Сошникова истекает 30 апреля 2022 года.

Никита Сошников перешел в стан московских армейцев в конце осени 2020 года из уфимского «Салавата Юлаева». Ранее форвард на протяжении четырех сезонов выступал в НХЛ. Там Сошников представлял цвета «Торонто Мейпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз». Суммарно в НХЛ россиянин отыграл 87 матчей, в которых набрал 16 очков (8 шайб + 8 передач). В КХЛ нападающий провел 218 встреч, где заработал 115 очков (51+64).

Ранее стал известен тренерский штаб сборной России по хоккею, который будет руководить командой на Олимпийских играх. В него вошли Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков, пишет «Взгляд». Генеральным менеджером российской сборной будет Илья Ковальчук.

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хоккей цска авангард сошников
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