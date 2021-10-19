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Netflix представил тизер адаптации аниме «Ковбой Бибоп»
Общество
Netflix представил тизер адаптации аниме «Ковбой Бибоп»
Кадр из мультфильма «Ковбой Бибоп»

Лос-Анджелес, 19 октября. Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале тизер сериала «Ковбой Бибоп». Проект основан на одноименном аниме.

Режиссером сериала «Ковбой Бибоп» стали создатели проектов «Ведьмак» и «Как избежать наказания за убийство» — Алекс Гарсиа Лопес и Майкл Кэтлман. Главные роли в адаптации исполнят Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда.

Аниме-сериал, выходивший в 1990-х годах, стал основой для проекта Netflix. Действие разворачивается в 2071 году. Главными героями стали охотники за головами, которые путешествуют в космосе на корабле «Бибоп». Премьера запланирована на стриминговом сервисе 19 ноября 2021 года.

Сейчас самым популярным проектом Netflix признана «Игра в кальмара», пишет RT. Сюжет настолько захватил мир, что многие граждане решили повторить некоторые испытания из сериала. Так, подростки из Екатеринбурга решили снять ремейк, который выйдет YouTube.

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netflix трейлер ковбой бибоп
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