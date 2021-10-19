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Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией

  /   Обновлено: 19 октября 2021 21:59
Весь мир
Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Даже спустя 60 лет франкоязычные страны Африки по-прежнему находятся в зависимом положении от Парижа, заявила в интервью изданию Morocco Mail советник партии Свободы и демократии Кот-д'Ивуара Натали Ямб.

По ее словам, современная политическая система многих государств континента создавалась Пятой республикой.

«Незадолго до обретения независимости Франция решила отменить парламентскую систему в некоторых странах, таких как Кот-д’Ивуар и ввести президентский режим, при котором все территории и полномочия находятся в руках одного человека», — утверждает она.

Таким образом появляется возможность манипулировать персоной, обладающей всей полнотой власти в государстве. При этом влияние извне особенно раздражает молодых людей, чье недовольство бывшей колониальной державой растет с каждым днем.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Еще в 80-х годах многие кандидаты в президенты Пятой республики заявляли о планах покинуть регион. Однако обещание дать полную свободу странам материка превратилось в простой ритуал, считает профессор африканской политики в Университете Сент-Эндрюса (Шотландия) Ян Тейлор:

«Со временем такие люди осознают, что деловые и политические интересы по-прежнему основополагающие, и что с обеих сторон нет реального желания коренным образом сбалансировать отношения».

Деньги и власть

Исследователь Пол Мелли из британского аналитического центра Chatham House, пытаясь понять, почему ни африканские элиты, ни Париж не намерены прекратить деструктивное взаимодействие, заявил, что всему виной высокопоставленные политики и бизнесмены Черного континента. По его мнению, проблема заключается в том, что они ставят частные интересы превыше общественных.

«В 1962 году президент Шарль де Голль поручил своему советнику Жаку Фоккару разработать новую архитектуру сотрудничества. Тот создал сеть личных контактов между французскими лидерами и элитами в бывших колониях. Зачастую это были исключительно личные связи, но они также носили непрозрачный, очень патерналистский, контролирующий характер», — утверждает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В обмен на силовую защиту от военных переворотов и получение крупных взяток африканские лидеры гарантировали Елисейскому дворцу и его представителям доступ к природным богатствам: алмазам, урану, газу и нефти. Это привело к одностороннему лоббированию интересов бывшей метрополии на континенте. Появилось больше 1100 крупных и около 2100 небольших компаний и фирм.

«Франция сохраняет за собой право добывать ресурсы и имеет привилегированный доступ к государственным закупкам. Кроме того, она сохраняет значительное военное присутствие», — продолжает Мелли.

Молодежь мобилизуется

Сложившаяся ситуация не устраивает коренное население, которое хочет независимости. Однако Натали Ямб указывает, что элиты не намерены менять устоявшийся порядок: планируют и дальше служить Парижу, а не интересам собственного народа.

«Но африканская молодежь все чаще заявляет о требованиях к обретению полного суверенитета и пытается разорвать безумные и нездоровые отношения с бывшей метрополией», — рассказала она.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Кэролайн Русси из Института международных и стратегических отношений во Франции (IRIS) выразила мнение, что президент Эммануэль Макрон допустил несколько ошибок при вступлении в должность, что привело к раздражению населения континента.

«Он пытается навязать партнерство, которого жители больше не хотят. Тут стоит вспомнить о недавнем соглашении между Парижем и восемью членами Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) о замене франка КФА новой единой валютой. Но ЭКО очень старый проект, то есть они говорят, что меняют систему, но просто меняют название», — объяснила она.

Финансовый сектор должен меняться, но только по инициативе правительств материка, резюмировал Русси. Их экономическая стратегия не обязана обслуживать представителей Пятой республики.

pixabay.com /

В прошлом страны континента вносили до 65% валютных резервов во французское казначейство. Но проблема в том, что их власти не знают, сколько денег принадлежит каждому государству. Исследователь Ян Тейлор обвиняет Париж в переопределении полученных средств на нужды первоначальных вкладчиков, тем самым проецируя власть в регионе.

«Франк КФА должен исчезнуть. Это нелепый, неоколониальный отросток, который должен был исчезнуть еще 60 лет назад. Отказ от этой валюты полностью уничтожит зависимость материка», — заключил он.

Ранее стало известно, что Алжир, после критики со стороны Франции, заговорил о криминализации колониализма.

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