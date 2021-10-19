ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались

Вашингтон, 19 октября. Американские правоохранители не выдвигали обвинений бизнесмену из России Олегу Дерипаске. Об этом на своем портале сообщил телеканал ABC News.

Правоохранительные органы начали проводить обыски в доме, который они связали с предпринимателем. Кроме того, они нагрянули к родственникам Дерипаски. Сотрудники ФБР работают в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Никаких обвинений против Дерипаски не выдвигалось», — заявил ABC News.

Представитель Дерипаски уточнил, что обыски проводят, основываясь на ордерах, которые связаны с санкциями Соединенных Штатов. Сам предприниматель не числится собственником ни одного из объектов недвижимости.

Ранее в Сети опубликовали видео с места обыска, которые проводит ФБР. Телеканал NBC News сообщает, что дом могут обыскивать из-за дела о предвыборной кампании экс-президента страны Дональда Трампа.