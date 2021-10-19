Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 22:13
21:59
Весь мир
Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией
21:58
Происшествия
Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы
21:39
Происшествия
ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
21:27
Видео
«Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?
21:27
Весь мир
Президент ЦАР потребовал от министров ускоренного развития социального сектора республики
21:25
Весь мир
Королевство Эсватини временно закрыло школы после массовых протестов учащихся
21:11
Армия
NI: США обеспокоены появлением новой китайской гиперзвуковой ракеты с советским прошлым
21:10
Общество
Локдаун, юбилей «Царь-бомбы» и продовольственный кризис обсудят в клубе «Петербургский уикенд»
21:09
Общество
Юлия Пересильд рассказала, как американцы встретили съемочную команду фильма «Вызов» на МКС
21:08
Армия
Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
Все новости

ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
Происшествия
ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
ru.wikipedia.org  /  dave_7

Вашингтон, 19 октября. Американские правоохранители не выдвигали обвинений бизнесмену из России Олегу Дерипаске. Об этом на своем портале сообщил телеканал ABC News.

Правоохранительные органы начали проводить обыски в доме, который они связали с предпринимателем. Кроме того, они нагрянули к родственникам Дерипаски. Сотрудники ФБР работают в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Никаких обвинений против Дерипаски не выдвигалось», — заявил ABC News.

Представитель Дерипаски уточнил, что обыски проводят, основываясь на ордерах, которые связаны с санкциями Соединенных Штатов. Сам предприниматель не числится собственником ни одного из объектов недвижимости.

Ранее в Сети опубликовали видео с места обыска, которые проводит ФБР. Телеканал NBC News сообщает, что дом могут обыскивать из-за дела о предвыборной кампании экс-президента страны Дональда Трампа.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
сша фбр дерипаска
Комментировать