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Президент ЦАР потребовал от министров ускоренного развития социального сектора республики
Весь мир
Президент ЦАР потребовал от министров ускоренного развития социального сектора республики
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 19 октября. Глава правительства ЦАР Анри-Мари Дондра инициировал семинар, на котором каждому ответственному министру напомнят о необходимости усердной работы над удовлетворением потребностей рядовых жителей, сообщает Radio Ndeke Luka.

«Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера желает, чтобы власти отвечали чаяниям народа и делали все от них зависящее в этом направлении», — заявил премьер в эфире радиостанции.

Поручение главы государства передается через министра Максима Балалу, отвечающего за Генеральный секретариат правительства. Он проведет беседу с каждым руководителем госорганов и передаст конверты с пожеланиями лидера страны и необходимыми инструкциями относительно социальной политики.

Федеральное агентство новостей /

Ранее издание Le Potentiel Centrafricain сообщало, что президент Фостен-Арканж Туадера стал национальной гордостью и примером для остальных глав государств Черного континента. По мнению журналистов и гражданского населения, он «четко видит будущее страны и делает все от него возможное для избавления республики от колониальных оков».

Именно ЦАР в настоящее время является единственным местом на материке, где свобода слова и планомерное, поступательное развитие по всем направлениям жизни стали реальностью.

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