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NI: США обеспокоены появлением новой китайской гиперзвуковой ракеты с советским прошлым

  /   Обновлено: 19 октября 2021 21:12
Армия
NI: США обеспокоены появлением новой китайской гиперзвуковой ракеты с советским прошлым
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 октября. Китайские специалисты испытали ракету с гиперзвуковым планирующим блоком, который способен нести ядерные заряды. Об этом сообщают эксперты американского издания The National Interest.

Ранее американские СМИ сообщили, что в августе 2021 года в Китае состоялись испытания гиперзвукового оружия. Журналисты утверждают, что ракета не достигла заданной цели, однако испытания продемонстрировали, что Пекин опережает Вашингтон в разработке гиперзвукового вооружения.

По словам аналитиков, ракета обладает советским прошлым, так как основана на разработках специалистов из СССР. При этом испытания «экзотического китайского ядерного оружия» вызвали нешуточный переполох в Вашингтоне, передает «ПолитРоссия».

«Такая система, похоже, предназначена обойти существующие радары и перехватчики противоракетной обороны США, атакуя с неожиданного направления», — говорится в публикации.

Аналитики уверены, что ставка Пекина на гиперзвуковую скорость при переосмыслении советского проекта была не случайной. Китайские военные знают о том, что США не обладают вооружением, которое способно перехватывать гиперзвуковые ракеты, поэтому решили сфокусировать на создании подобных образцов вооружения. По словам экспертов, американские военные могут засечь систему-носитель, однако уничтожить такую цель они неспособны.

Ранее стало известно, что в Северная Корея испытала две неизвестные ракеты в акватории Японского моря. По данным СМИ, Пхеньян провел испытания баллистических ракет малой дальности.

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