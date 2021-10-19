Королевство Эсватини временно закрыло школы после массовых протестов учащихся

Мбабане, 19 октября. Власти королевства Эсватини приняли решение о прекращении работы учебных заведений после нескольких недель постоянных протестов учащихся, сообщает The East African.
Подростки требуют качественного оснащения школ, а также бесплатного образования с улучшенными условиями. Кроме того, они присоединились к общенациональным митингам в «поддержку демократии», призывая сменить монархическую форму правления и освободить политических заключенных.
Действия недовольных парализовали общественный транспорт в столице, так как среди водителей, операторов такси и пригородных автобусов оказалось много симпатизирующих участникам волнений. Они заявили, что не будут выходить на линии до тех пор, пока власти не выполнят требования населения.
В результате многие жители Эсватини вынуждены передвигаться пешком. При этом несколько крупных предприятий остановили деятельность, так как сотрудники не могут добраться до работы.
«Операторы дали понять, что не возобновят услуги до тех пор, пока король Мсвати III не согласится освободить депутатов Бакеде Мабузу и Мтандени Дубе, задержанных во время протестов в поддержку демократии», — заявил секретарь транспортной ассоциации (SACAWU) Стикс Нкамбуле.
В последнее время обстановка в королевстве накаляется. Журналисты сообщают о 28-ми погибших в результате столкновений с полицией. Профсоюзы, оппозиционные партии и студенческие группы присоединились к митингам за последние две недели.
Монарх правит с 1986 года и владеет акциями всех телекоммуникационных компаний страны. Его критикуют за расточительный образ жизни в одном из беднейших государств мира и подавление политических движений.
Ранее сообщалось, что протесты начались с демонстраций в школах, где ученики выступали с лозунгами «Мсвати должен пасть» и «Освободите наших депутатов».