Королевство Эсватини временно закрыло школы после массовых протестов учащихся

Мбабане, 19 октября. Власти королевства Эсватини приняли решение о прекращении работы учебных заведений после нескольких недель постоянных протестов учащихся, сообщает The East African.

Подростки требуют качественного оснащения школ, а также бесплатного образования с улучшенными условиями. Кроме того, они присоединились к общенациональным митингам в «поддержку демократии», призывая сменить монархическую форму правления и освободить политических заключенных.

Действия недовольных парализовали общественный транспорт в столице, так как среди водителей, операторов такси и пригородных автобусов оказалось много симпатизирующих участникам волнений. Они заявили, что не будут выходить на линии до тех пор, пока власти не выполнят требования населения.

В результате многие жители Эсватини вынуждены передвигаться пешком. При этом несколько крупных предприятий остановили деятельность, так как сотрудники не могут добраться до работы.

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«Операторы дали понять, что не возобновят услуги до тех пор, пока король Мсвати III не согласится освободить депутатов Бакеде Мабузу и Мтандени Дубе, задержанных во время протестов в поддержку демократии», — заявил секретарь транспортной ассоциации (SACAWU) Стикс Нкамбуле.

В последнее время обстановка в королевстве накаляется. Журналисты сообщают о 28-ми погибших в результате столкновений с полицией. Профсоюзы, оппозиционные партии и студенческие группы присоединились к митингам за последние две недели.

Монарх правит с 1986 года и владеет акциями всех телекоммуникационных компаний страны. Его критикуют за расточительный образ жизни в одном из беднейших государств мира и подавление политических движений.

Ранее сообщалось, что протесты начались с демонстраций в школах, где ученики выступали с лозунгами «Мсвати должен пасть» и «Освободите наших депутатов».