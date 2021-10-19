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Юлия Пересильд рассказала, как американцы встретили съемочную команду фильма «Вызов» на МКС
Общество
Юлия Пересильд рассказала, как американцы встретили съемочную команду фильма «Вызов» на МКС
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 19 октября. Российская актриса, звезда сериала «Медиатор» Юлия Пересильд заявила, что американские астронавты тепло встретили на Международной космической станции (МКС) съемочную группу фильма «Вызов».

По словам артистки, на МКС есть традиция летать друг к другу на ужин. Космонавты — это большая космическая семья, в которой не бывает ссор, заявила Пересильд.

«В гости все приходят со своим. Берут мешок, укладывают консервы, заранее греют, летим туда. Банка летит по кругу, все ложечкой пробуют. У ребят, конечно, другие блюда — очень вкусные десерты. Мы со всеми познакомились, им было интересно общаться с нами», — поделилась она с kp.ru.

Пересильд чувствовала себя на МКС очень уютно. Они спокойно летали вместе с режиссером Климом Шипенко и снимали работу обитателей станции. У одного из российских космонавтов — Олега Новицкого — 12 октября был день рождения. Члены экипажа, в том числе иностранцы, подготовили для него подарки. Праздник прошел в дружеской атмосфере.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели на околоземной орбите 12 дней. Они сняли материал на 30 часов, из которых получится 25-35 минут фильма. Постановщик «Вызова» полагает, что им не придется использовать в ленте компьютерную графику.

Создатели картины отмечают интерес зарубежных кинематографистов к новому российскому фильму. По мнению Шипенко, создание «Вызова» должно окупиться в прокате.

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фильм вызов пересильд
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