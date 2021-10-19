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Армия
Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
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Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
Армия
Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
United States Air Force

Вашингтон, 19 октября. Армия США намерена получить новую боевую машину пехоты (БМП) тяжелого класса. Пять вариантов этой техники были показаны на выставке-конференции Ассоциации американской армии AUSA-2021.

В Соединенных Штатах представили разработки компаний-участников нового конкурса армии США на перспективную БМП по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). Известно, что тендер закончился 21 апреля 2021 года и по итогу из семи компаний были выбраны пять.

Отмечается, что оставшимся пяти участникам предоставят контракты на сумму 26,6 миллиона долларов каждому. Основные требования к новинке — живучесть и подвижность.

Компании уже представили свои проекты и во втором квартале 2023 года армия США выберет трех конкурентов из пяти, которые получат государственное финансирование для доработки своих конструкций. Завершение постройки рабочих прототипов ожидается к 2025 году.

Ранее американская компания Ghost Robotics совместно с производителем оружия SWORD International выпустила четвероногого боевого робота с вмонтированной в него снайперской винтовкой. Полученный прототип показали на выставке Ассоциации армии США AUSA-2021 под названием «Беспилотная винтовка специального назначения» (Special Purpose Unmanned Rifle).

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