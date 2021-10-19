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Настя Каменских удивила поклонников своей раскрепощенностью на отдыхе в Дубае
Шоу-бизнес
Настя Каменских удивила поклонников своей раскрепощенностью на отдыхе в Дубае
instagram.com  /  @kamenskux

Дубай, 19 октября. Известная украинская певица Настя Каменских уехала на отдых в Арабские Эмираты. Там она принимает солнечные ванны и балует поклонников провокационными снимками.

Настя Каменских опубликовала в Instagram фото в неоновом бикини. Искупавшись в бассейне, знаменитость удобно устроилась на шезлонге под зонтиком. Звезда украинской сцены продемонстрировала женственную фигуру и загорелую кожу.

«Расслабляясь», — написала исполнительница.

Prt Scr instagram.com / @kamenskux

В комментариях поклонники осыпали певицу комплиментами, они сравнили ее с героиней американских комиксов Женщиной-кошкой. Фолловеры заметили, что фигуре Каменских можно только позавидовать.

«Вот что обычно видит Потап, когда рядом нет камер»;

«Ничего себе моделька, фигура — просто отпад»;

«Что ни фото, то шедевр. Диета явно идет на пользу Насте»;

«Ну теперь точно видно, что она не беременна», — написали фанаты.

Настя Каменских прославилась не только на Украине, но и в странах СНГ благодаря участию в дуэте с рэпером Потапом (Алексей Потапенко). В 2019 году исполнители связали себя узами брака.

Ранее певица проявила нежные чувства к новорожденному малышу своей подруги, телеведущей Екатерины Осадчей. Поклонники решили, что Каменских наконец-то готова сама стать мамой.

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отдых певица каменских
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