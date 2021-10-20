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Выглядит стыдно: Штурм оценила предложение Сябитовой о награждении Пересильд и Шипенко
Шоу-бизнес
Выглядит стыдно: Штурм оценила предложение Сябитовой о награждении Пересильд и Шипенко
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Певица Наталья Штурм оценила предложение ведущей Розы Сябитовой о награждении вернувшихся из космоса кинематографистов Юлии Пересильд и Клима Шипенко. В комментарии ФАН она отметила, что за подобные предложения должно быть стыдно.

Ведущая программы «Давай поженимся!» считает, если человек совершает такой поступок, он достоин награды в рамках российских ценностей, которые выдаются за подобные достижения. Однако Наталья Штурм со знаменитой свахой не согласна.

«Предположим, награда у нее [Юлии Пересильд] теперь есть: она вписала свое имя в историю. Насколько я знаю, это монетизированный проект. Так что предложение Розы Сабитовой о государственной награде из категории «ура, патриотизм» выглядит стыдно», — считает артистка.

Все же исполнительница отметила мужественность актрисы, побывавшей на МКС, ведь, как признается сама Штурм, она бы на такой эксперимент не решилась.

«Если бы я не читала мнение окружающих, я бы только восхищалась отвагой Пересильд. Она мне нравится и как актриса, и как мужественная женщина. Мне, правда, не предлагали, но я бы ни за что не полетела. Даже аттракционы вызывают у меня ужас и отвращение. Мне физически плохо, когда трясет, болтает, мотает, несусветная скорость и полная неизвестность впереди. Физический дискомфорт — это главное препятствие к подвигу. Если верить официальным источникам, совершенно здоровая средних лет актриса стала космонавтом. Молодец, браво!» — говорит певица.

пресс-служба первого канала / Саша Гусов

Также Наталья Штурм обратила внимание на еще один «подвиг» актрисы — ее макияж.

«Меня лишь смутил мейкап: когда ее из капсулы уже на земле достали, я разглядела подводку век (а может, татуаж заранее был сделан). Тут в машине трудно стрелку подвести. А в космосе где все летает и плавает, плюс шлем! Чудеса! Сколько бы она ни пробыла в космосе, она молодец!» — подытожила певица Наталья Штурм.

Ранее заместитель президента РАО Геннадий Онищенко как врач с многолетним стажем раскритиковал решение отправить в космос женщину-актрису.

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Все новости / Шоу-бизнес / Выглядит стыдно: Штурм оценила предложение Сябитовой о награждении Пересильд и Шипенко
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