Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 22:12
21:59
Весь мир
Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией
21:58
Происшествия
Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы
21:39
Происшествия
ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
21:27
Видео
«Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?
21:27
Весь мир
Президент ЦАР потребовал от министров ускоренного развития социального сектора республики
21:25
Весь мир
Королевство Эсватини временно закрыло школы после массовых протестов учащихся
21:11
Армия
NI: США обеспокоены появлением новой китайской гиперзвуковой ракеты с советским прошлым
21:10
Общество
Локдаун, юбилей «Царь-бомбы» и продовольственный кризис обсудят в клубе «Петербургский уикенд»
21:09
Общество
Юлия Пересильд рассказала, как американцы встретили съемочную команду фильма «Вызов» на МКС
21:08
Армия
Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
Все новости

Журналист Variety сообщил, что Гарри Стайлс появится в фильме «Вечные» в роли брата Таноса
Общество
Журналист Variety сообщил, что Гарри Стайлс появится в фильме «Вечные» в роли брата Таноса
Global Look Press  /  Kristin Callahan

Лос-Анджелес, 19 октября. Английский певец и актер Гарри Стайлс принял участие в съемках нового фильма от Marvel Studious «Вечные». Он сыграл в ленте брата Таноса, сообщил журналист Variety Мэтт Доннелли.

Новая кинокартина, премьера которой состоялась в США, рассказывает о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Действия Таноса заставляют их выйти на свет.

О присоединении Стайлса к киновселенной Marvel (Marvel Cinematic Universe, MCU) журналист Variety сообщил в Twitter. Ранее официально не объявлялось ни об участии музыканта в проекте, ни о появлении его персонажа.

«Большая новость с премьеры «Вечных» — Гарри Стайлс присоединился к MCU в роли Эроса, брата Таноса», — написал Доннелли.

Некоторые пользователи Twitter не порадовались информации от журналиста. Они отметили, что хотели посмотреть фильм без спойлеров. Другие же пришли в восторг от того, что Стайлс появится в «Вечных». Кроме того, слухи о появлении музыканта в кинокартине ходили давно.

Участие в съемках «Вечных» приняла и голливудская актриса Анджелина Джоли. Она появилась на премьере фильма в сопровождении детей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Журналист Variety сообщил, что Гарри Стайлс появится в фильме «Вечные» в роли брата Таноса
marvel вечные стайлс
Комментировать