Журналист Variety сообщил, что Гарри Стайлс появится в фильме «Вечные» в роли брата Таноса

Лос-Анджелес, 19 октября. Английский певец и актер Гарри Стайлс принял участие в съемках нового фильма от Marvel Studious «Вечные». Он сыграл в ленте брата Таноса, сообщил журналист Variety Мэтт Доннелли.

Новая кинокартина, премьера которой состоялась в США, рассказывает о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Действия Таноса заставляют их выйти на свет.

О присоединении Стайлса к киновселенной Marvel (Marvel Cinematic Universe, MCU) журналист Variety сообщил в Twitter. Ранее официально не объявлялось ни об участии музыканта в проекте, ни о появлении его персонажа.

«Большая новость с премьеры «Вечных» — Гарри Стайлс присоединился к MCU в роли Эроса, брата Таноса», — написал Доннелли.

Некоторые пользователи Twitter не порадовались информации от журналиста. Они отметили, что хотели посмотреть фильм без спойлеров. Другие же пришли в восторг от того, что Стайлс появится в «Вечных». Кроме того, слухи о появлении музыканта в кинокартине ходили давно.

Участие в съемках «Вечных» приняла и голливудская актриса Анджелина Джоли. Она появилась на премьере фильма в сопровождении детей.