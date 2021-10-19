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Венесуэла одобрила присутствие наблюдателей ЕС на выборах в ноябре
Весь мир
Венесуэла одобрила присутствие наблюдателей ЕС на выборах в ноябре
pixabay.com  / 

Каракас, 19 октября. Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы (CNE) Педро Кальсадилья, заявил, что страна пустит наблюдателей от Евросоюза на региональные выборы, которые пройдут 21 ноября. Сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте CNE.

В сообщении официального органа говорится, что в результате диалога Кальсадильи с главой миссии Европейского союза по наблюдению за выборами Исабель Сантос сторонам удалось преодолеть «тупик» и решить все разногласия.

Представительница ЕС заявила о своей готовности организовать наблюдение за избирательным процессом в Венесуэле.

«Пусть никто не сомневается, что мы выполним свое обязательство следить за избирательным процессом беспристрастно, объективно, независимо и без вмешательства, соблюдая административное соглашение, подписанное с венесуэльской CNE», — сказала Сантос.

Конфликт между боливарианской страной и главой Европейского союза Жозепом Боррелем начался после того, как дипломат сказал, что именно миссия ЕС должна будет определить «легитимность избирательного процесса в Венесуэле». Председатель CNE Кальсадилья, в свою очередь, упрекнул его в игнорировании права страны на независимость и попросил не вмешиваться в выборы.

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