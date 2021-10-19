Венесуэла одобрила присутствие наблюдателей ЕС на выборах в ноябре

Каракас, 19 октября. Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы (CNE) Педро Кальсадилья, заявил, что страна пустит наблюдателей от Евросоюза на региональные выборы, которые пройдут 21 ноября. Сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте CNE.

Tras conversación telefónica sostenida entre el presidente del Poder Electoral, Pedro Calzadilla, y la Jefa de la MOE-UE, Isabel Santos, se da por superado el impasse, a raíz de las declaraciones del AR para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Joseph Borrell. pic.twitter.com/zAIm4kGK0Z — cneesvenezuela (@cneesvzla) October 18, 2021

В сообщении официального органа говорится, что в результате диалога Кальсадильи с главой миссии Европейского союза по наблюдению за выборами Исабель Сантос сторонам удалось преодолеть «тупик» и решить все разногласия.

Представительница ЕС заявила о своей готовности организовать наблюдение за избирательным процессом в Венесуэле.

«Пусть никто не сомневается, что мы выполним свое обязательство следить за избирательным процессом беспристрастно, объективно, независимо и без вмешательства, соблюдая административное соглашение, подписанное с венесуэльской CNE», — сказала Сантос.

Конфликт между боливарианской страной и главой Европейского союза Жозепом Боррелем начался после того, как дипломат сказал, что именно миссия ЕС должна будет определить «легитимность избирательного процесса в Венесуэле». Председатель CNE Кальсадилья, в свою очередь, упрекнул его в игнорировании права страны на независимость и попросил не вмешиваться в выборы.