Актриса Лариса Гузеева намекнула на выписку из Коммунарки

Москва, 19 октября. Российская актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева поблагодарила врачей больницы №40 в Коммунарке за самоотверженный труд и проявленный героизм.

Звезда телевидения последние несколько недель находится в больнице, где лечится от коронавируса. Коварная болезнь помогла Ларисе Гузеевой пересмотреть свои взгляды на жизнь. Она поняла, что нет ничего более ценного, чем здоровье.

«Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке. Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо», — написала артистка, чем вызвала подозрение у подписчиков о выписке из больницы.

Prt Scr instagram.com / @_larisa_guzeeva_

Гузеева поделилась в Instagram снимком из палаты, в углу комнаты стоит врач в спецодежде. Всего за несколько часов публикация набрала более 150 тысяч лайков, под ней появились комментарии коллег артистки и ее поклонников.

«Ларик, выходи уже. Хватит болеть!» — написала актриса Эвелина Бледанс. «Они действительно герои, ответственные, к каждому больному, невзирая на возраст, с такой любовью относятся, до слез прям. Низкий поклон им за их труд», — добавила пользовательница.

Ранее сообщалось, что заболевшего коронавирусом народного артиста России Александра Серова перевели из реанимации в обычную палату. Представитель певца считает это хорошим знаком.