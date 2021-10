ИГ обнародовала фото подготовки террористов в Ливии

Триполи, 19 октября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) опубликовала фоторепортаж из Ливии. Об этом сообщает международный аналитик в личном Twitter-аккаунте.

По его словам, небольшая группа боевиков разместила в Сети ряд снимков с подписью «выпуск группы солдат халифата с военного курса» в североафриканском государстве.

#Libya-#ISIS release a very notable photo report, not so much because of the photos but because of the implications: "graduation of a batch caliphate soldiers from the military course in Libya"



Small batch, but this kind of activity suggests a degree of impunity & aspirations

