ИГ обнародовала фото подготовки террористов в Ливии

Триполи, 19 октября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) опубликовала фоторепортаж из Ливии. Об этом сообщает международный аналитик в личном Twitter-аккаунте.

По его словам, небольшая группа боевиков разместила в Сети ряд снимков с подписью «выпуск группы солдат халифата с военного курса» в североафриканском государстве.

«Этот вид деятельности предполагает определенную степень безнаказанности и возможных последствий», — написал автор поста.

#Libya-#ISIS release a very notable photo report, not so much because of the photos but because of the implications: "graduation of a batch caliphate soldiers from the military course in Libya"



Small batch, but this kind of activity suggests a degree of impunity & aspirations

1/ pic.twitter.com/ERgfAjGJBC — Oded Berkowitz (@Oded121351) October 18, 2021

Фоторепортаж содержит различного рода снимки, начиная от обучения по стрельбе и заканчивая пошивом униформы. Международный аналитик добавил, что официального подтверждения информации о нахождении группы террористов в Ливии нет, однако не стоит исключать такой вариант.

Пользователи соцсетей выразили беспокойство из-за возможного присутствия боевиков ИГ на территории североафриканского государства. Это указывает на неспособность местных служб безопасности ликвидировать потенциальную угрозу стабильности в регионе. Особенно в свете приближающихся президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

МВД Ливии объявило об аресте члена организации «Исламское государство» на границе с Тунисом. Он занимался переброской боевиков и содействовал их перемещению через пропускные пункты.

1 Организация запрещена на территории РФ.