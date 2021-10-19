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ИГ обнародовала фото подготовки террористов в Ливии
Весь мир
ИГ обнародовала фото подготовки террористов в Ливии
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Триполи, 19 октября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) опубликовала фоторепортаж из Ливии. Об этом сообщает международный аналитик в личном Twitter-аккаунте.

По его словам, небольшая группа боевиков разместила в Сети ряд снимков с подписью «выпуск группы солдат халифата с военного курса» в североафриканском государстве.

«Этот вид деятельности предполагает определенную степень безнаказанности и возможных последствий», — написал автор поста.

Фоторепортаж содержит различного рода снимки, начиная от обучения по стрельбе и заканчивая пошивом униформы. Международный аналитик добавил, что официального подтверждения информации о нахождении группы террористов в Ливии нет, однако не стоит исключать такой вариант.

Пользователи соцсетей выразили беспокойство из-за возможного присутствия боевиков ИГ на территории североафриканского государства. Это указывает на неспособность местных служб безопасности ликвидировать потенциальную угрозу стабильности в регионе. Особенно в свете приближающихся президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

МВД Ливии объявило об аресте члена организации «Исламское государство» на границе с Тунисом. Он занимался переброской боевиков и содействовал их перемещению через пропускные пункты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг террористы ливия
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