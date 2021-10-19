Компании Syphax и TUI заключили соглашение о перевозке российских туристов в Тунис

Тунис, 19 октября. Тунисская авиакомпания Syphax Airlines объявила о подписании соглашения с туристическим агентством TUI Russia & CIS на перевозку 50 тыс. российских туристов в североафриканскую страну в течение следующего года.

В заявлении частной организации говорится, что она провела встречу с представителями международного аэропорта в Москве, по результатам которой получила разрешение пользоваться его услугами. Примечательно, что российская рабочая группа по борьбе с коронавирусом объявила на днях о возобновлении рейсов в ряд стран, включая Тунис начиная с 9 ноября 2021 года.

Международный туроператор TUI, штаб-квартира которого находится в немецком городе Ганновере, также сообщил, что планирует сделать это африканское государство одним из своих перспективных туристических направлений. Syphax Airlines — частная тунисская компания, базирующаяся в аэропорту Сфакс-Тина.