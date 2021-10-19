Пилоты Су-30СМ и Су-24М нанесли бомбовые удары на учениях в Калининградской области

Калининград, 19 октября. Экипажи истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота отработали прицельное бомбометание в ходе плановых учений под Калининградом.

Маневры Су-30СМ и Су-24М проходили в восточной части российского эксклава, к ним привлекалось около 10 боевых самолетов, сообщили представители пресс-службы Балтфлота.

«Пилоты провели прицельное бомбометание и нанесение ракетных ударов по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника практическими авиационными бомбами П-50Т и 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами», — сказано в опубликованном релизе.

При выполнении учебных задач российские пилоты учитывали опыт, полученный во время боевых действий против террористических и экстремистских группировок в Сирийской Арабской Республике, отметили представители Балтийского флота.

Ранее стало известно о старте учений десантных подразделений ВС РФ и армии Египта под Каиром. О проведении серии маневров войск государств-участников ОДКБ на территории Таджикистана сообщал телеканал «360».