Алена Водонаева купит коту отдельную квартиру из-за аллергии сына

Москва, 19 октября. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогер Алена Водонаева поделилась с поклонниками неожиданными планами. Знаменитость собирается приобрести отдельную квартиру в Москве для своего питомца — мейн-куна по кличке Эскобар.

Водонаева рассказала на своей странице в Instagram, что намеревается купить жилье для кота в ипотеку. Телеведущая пришла к этому решению, поскольку ее сын и питомец больше не могут жить на одной территории.

«А расселять их надо срочно. Аллергия у Богдана. Это опасно для жизни. А кота я никому не отдам», — пояснила блогер.

Как рассказала звезда «Дома-2», у нее есть собственный салон в Хамовниках, и впоследствии она собиралась продать дом на Киевском шоссе, чтобы переехать туда. Однако пока Водонаева дом не продает.

Prt Scr instagram.com / @alenavodonaeva

Знаменитость живет с сыном в квартире на Ленинском проспекте. Эту недвижимость она тоже хочет продать в будущем и приобрести жилье в Хамовниках, поскольку там школа мальчика, а его отец скоро переедет в этот район.

«Я решила купить Эскобару квартиру в Хамовниках. Рядом с салоном, так как я бываю там каждый день. Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план», — поделилась Водонаева.

Ранее блогер получила диплом журфака МГУ. Знаменитость прошла профессиональную переподготовку, поскольку решила погрузиться в журналистику.