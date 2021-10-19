Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 22:11
21:59
Весь мир
Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией
21:58
Происшествия
Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы
21:39
Происшествия
ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
21:27
Видео
«Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?
21:27
Весь мир
Президент ЦАР потребовал от министров ускоренного развития социального сектора республики
21:25
Весь мир
Королевство Эсватини временно закрыло школы после массовых протестов учащихся
21:11
Армия
NI: США обеспокоены появлением новой китайской гиперзвуковой ракеты с советским прошлым
21:10
Общество
Локдаун, юбилей «Царь-бомбы» и продовольственный кризис обсудят в клубе «Петербургский уикенд»
21:09
Общество
Юлия Пересильд рассказала, как американцы встретили съемочную команду фильма «Вызов» на МКС
21:08
Армия
Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
Все новости

Алена Водонаева купит коту отдельную квартиру из-за аллергии сына
Шоу-бизнес
Алена Водонаева купит коту отдельную квартиру из-за аллергии сына
instagram.com  /  @alenavodonaeva

Москва, 19 октября. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогер Алена Водонаева поделилась с поклонниками неожиданными планами. Знаменитость собирается приобрести отдельную квартиру в Москве для своего питомца — мейн-куна по кличке Эскобар.

Водонаева рассказала на своей странице в Instagram, что намеревается купить жилье для кота в ипотеку. Телеведущая пришла к этому решению, поскольку ее сын и питомец больше не могут жить на одной территории.

«А расселять их надо срочно. Аллергия у Богдана. Это опасно для жизни. А кота я никому не отдам», — пояснила блогер.

Как рассказала звезда «Дома-2», у нее есть собственный салон в Хамовниках, и впоследствии она собиралась продать дом на Киевском шоссе, чтобы переехать туда. Однако пока Водонаева дом не продает.

Prt Scr instagram.com / @alenavodonaeva

Знаменитость живет с сыном в квартире на Ленинском проспекте. Эту недвижимость она тоже хочет продать в будущем и приобрести жилье в Хамовниках, поскольку там школа мальчика, а его отец скоро переедет в этот район.

«Я решила купить Эскобару квартиру в Хамовниках. Рядом с салоном, так как я бываю там каждый день. Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план», — поделилась Водонаева.

Ранее блогер получила диплом журфака МГУ. Знаменитость прошла профессиональную переподготовку, поскольку решила погрузиться в журналистику.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Алена Водонаева купит коту отдельную квартиру из-за аллергии сына
водонаева знаменитости телеведущая
Комментировать