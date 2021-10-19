Псаки заявила о попытках Трампа подорвать конституционные нормы США

Вашингтон, 19 октября. Бывший президент США Дональд Трамп пытался помешать мирной передаче власти в стране. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По мнению нынешней американской администрации, бывший глава государства старался подорвать нормы конституции. Так Псаки прокомментировала неустанные заявления Трампа во время избирательной кампании и после нее о якобы фальсификациях на голосовании.

Псаки также высказалась о ракетном пуске КНДР. Она от лица США призвала Пхеньян от дальнейших провокаций.

Ранее Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена в потере энергонезависимости США. По словам политика, во время его правления в стране нефти было больше, чем у нескольких стран, вместе взятых.