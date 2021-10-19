«Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?

Среди политических кругов Украины очередной рецидив болезни, которая продолжается уже восьмой год: наезд на Медведчука, офшорный скандал вокруг Зеленского, смерть народного депутата Антона Полякова и другие инциденты. Что происходит в стране на самом деле? Что есть правда, а что отвлекающий манер?

В новом выпуске авторской программы «Зона», ее ведущий Игорь Кимаковский рассуждает о последних новостях, которые пришли с Украины.

Вы узнаете подробности международного расследования под названием «Досье Пандоры», и почему у Зеленского, который пришел к власти с лозунгами о «посадках» олигархов, у самого оказались офшоры?

С чем может быть связана смерть молодого депутата Верховной рады от «Слуг народа» Антона Полякова, а также опереточный штурм дома Порошенко и обвинение Медведчука в госизмене?

Обо всем подробнее в новом выпуске программы «Зона».