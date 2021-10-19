Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 22:11
21:59
Весь мир
Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией
21:58
Происшествия
Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы
21:39
Происшествия
ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
21:27
Видео
«Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?
21:27
Весь мир
Президент ЦАР потребовал от министров ускоренного развития социального сектора республики
21:25
Весь мир
Королевство Эсватини временно закрыло школы после массовых протестов учащихся
21:11
Армия
NI: США обеспокоены появлением новой китайской гиперзвуковой ракеты с советским прошлым
21:10
Общество
Локдаун, юбилей «Царь-бомбы» и продовольственный кризис обсудят в клубе «Петербургский уикенд»
21:09
Общество
Юлия Пересильд рассказала, как американцы встретили съемочную команду фильма «Вызов» на МКС
21:08
Армия
Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
Все новости

«Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?
Видео

Среди политических кругов Украины очередной рецидив болезни, которая продолжается уже восьмой год: наезд на Медведчука, офшорный скандал вокруг Зеленского, смерть народного депутата Антона Полякова и другие инциденты. Что происходит в стране на самом деле? Что есть правда, а что отвлекающий манер?

В новом выпуске авторской программы «Зона», ее ведущий Игорь Кимаковский рассуждает о последних новостях, которые пришли с Украины.

Вы узнаете подробности международного расследования под названием «Досье Пандоры», и почему у Зеленского, который пришел к власти с лозунгами о «посадках» олигархов, у самого оказались офшоры?

С чем может быть связана смерть молодого депутата Верховной рады от «Слуг народа» Антона Полякова, а также опереточный штурм дома Порошенко и обвинение Медведчука в госизмене?

Обо всем подробнее в новом выпуске программы «Зона».

Вернуться назад

Все новости / Видео / «Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?
украина зеленский медведчук болезнь
Комментировать