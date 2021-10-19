МО РФ: пятеро армянских военных освобождены из плена в Азербайджане при посредничестве Москвы

Москва, 19 октября. Власти Азербайджана освободили пятерых армянских военнослужащих при посредничестве Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что переговоры по возвращению пленных военнослужащих проводили командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин и заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России», — подчеркивают в министерстве.

По информации ведомства, Россия продолжит работать над обеспечением выполнения положений трехстороннего соглашения о прекращении конфликта в НКР.

Ранее сообщалось, что армянский вице-премьер Мгер Григорян во время визита в Москву 20-21 октября примет участие в заседании трехсторонней рабочей группы по Карабаху. Уточняется, что Григорян проведет переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и его азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым.