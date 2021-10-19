Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 22:11
21:59
Весь мир
Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией
21:58
Происшествия
Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы
21:39
Происшествия
ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
21:27
Видео
«Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?
21:27
Весь мир
Президент ЦАР потребовал от министров ускоренного развития социального сектора республики
21:25
Весь мир
Королевство Эсватини временно закрыло школы после массовых протестов учащихся
21:11
Армия
NI: США обеспокоены появлением новой китайской гиперзвуковой ракеты с советским прошлым
21:10
Общество
Локдаун, юбилей «Царь-бомбы» и продовольственный кризис обсудят в клубе «Петербургский уикенд»
21:09
Общество
Юлия Пересильд рассказала, как американцы встретили съемочную команду фильма «Вызов» на МКС
21:08
Армия
Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
Все новости

МО РФ: пятеро армянских военных освобождены из плена в Азербайджане при посредничестве Москвы
Армия
МО РФ: пятеро армянских военных освобождены из плена в Азербайджане при посредничестве Москвы
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Москва, 19 октября. Власти Азербайджана освободили пятерых армянских военнослужащих при посредничестве Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что переговоры по возвращению пленных военнослужащих проводили командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин и заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России», — подчеркивают в министерстве.

По информации ведомства, Россия продолжит работать над обеспечением выполнения положений трехстороннего соглашения о прекращении конфликта в НКР.

Ранее сообщалось, что армянский вице-премьер Мгер Григорян во время визита в Москву 20-21 октября примет участие в заседании трехсторонней рабочей группы по Карабаху. Уточняется, что Григорян проведет переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и его азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым.

Вернуться назад

Все новости / Армия / МО РФ: пятеро армянских военных освобождены из плена в Азербайджане при посредничестве Москвы
Армения минобороны рф азербайджан
Комментировать