«Она шла под откос»: Никоненко рассказал, как помог Федосеевой-Шукшиной выйти из запоя

Москва, 19 октября. Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, который был однокурсником Лидии Федосеевой Шукшиной, заявил, что после смерти супруга Василия Шукшина актриса ушла в запой.

Сергей Никоненко принял участие в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». По его словам, мать актрисы Марии Шукшиной никак не могла прийти в себя.

«У нее нашлась подруга, которая проносила бутылку. Короче, они лечили горе бутылкой вдвоем. Я говорю: «Лида, хватит, завязывай. Давай работай». Переживания глубокие были у нее. Она шла под откос», — заявил Никоненко.

Тогда он понял, что только работа сможет отвлечь Федосееву-Шукшину от грустных мыслей. Он лично пошел к директору «Мосфильма» и попросил роль для своей однокурсницы. В итоге руководство студии решило дать ей шанс.

Артистка надела свое самое лучшее платье, сыграла не очень сложную сцену, но работу все-таки получила. Она исполнила роль Лидии Калашниковой — супруги механизатора Степана в трагикомедии «Трын-трава».

Советский кинорежиссер, актер и писатель Василий Шукшин скончался в 1974 году. Со своей супругой он прожил десять лет, в этом браке у него родились две дочери: Мария и Ольга, пишет Teleprogramma.pro.

В начале сентября суд официально расторг брак Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. Инициатором расставания был продюсер группы «На-На»