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«Она шла под откос»: Никоненко рассказал, как помог Федосеевой-Шукшиной выйти из запоя
Шоу-бизнес
«Она шла под откос»: Никоненко рассказал, как помог Федосеевой-Шукшиной выйти из запоя
Кадр из фильма «Линия Марты»

Москва, 19 октября. Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, который был однокурсником Лидии Федосеевой Шукшиной, заявил, что после смерти супруга Василия Шукшина актриса ушла в запой.

Сергей Никоненко принял участие в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». По его словам, мать актрисы Марии Шукшиной никак не могла прийти в себя.

«У нее нашлась подруга, которая проносила бутылку. Короче, они лечили горе бутылкой вдвоем. Я говорю: «Лида, хватит, завязывай. Давай работай». Переживания глубокие были у нее. Она шла под откос», — заявил Никоненко.

Тогда он понял, что только работа сможет отвлечь Федосееву-Шукшину от грустных мыслей. Он лично пошел к директору «Мосфильма» и попросил роль для своей однокурсницы. В итоге руководство студии решило дать ей шанс.

Артистка надела свое самое лучшее платье, сыграла не очень сложную сцену, но работу все-таки получила. Она исполнила роль Лидии Калашниковой — супруги механизатора Степана в трагикомедии «Трын-трава».

Советский кинорежиссер, актер и писатель Василий Шукшин скончался в 1974 году. Со своей супругой он прожил десять лет, в этом браке у него родились две дочери: Мария и Ольга, пишет Teleprogramma.pro.

В начале сентября суд официально расторг брак Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. Инициатором расставания был продюсер группы «На-На»

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Все новости / Шоу-бизнес / «Она шла под откос»: Никоненко рассказал, как помог Федосеевой-Шукшиной выйти из запоя
федосеева-шукшина шукшин никоненко
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