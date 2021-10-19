Фонд на биткоин-фьючерсах представили на Нью-Йоркской бирже

Нью-Йорк, 19 октября. Основанный на биткоин-фьючерсах биржевой фонд ETF впервые попал на торги в Соединенных Штатах Америки, пишет The New York Times.

Инвестиционный фонд использует фьючерсы в биткоинах Чикагской товарной биржи CME Group. Организацию Bitcoin Strategy ETF презентовали под тикером BITO в рамках фондовой биржи Нью-Йорка.

ETF был основан компанией-поставщиком биржевых продуктов из США ProShares. Курс главной криптовалюты современности повышался до 63,2 тыс. долларов на открытии торгов, впоследствии он ослабевал и биткоин торговался в районе 61,8 тыс. долларов.

Объем торгов ценными бумагами ProShares за 20 минут преодолел отметку в 280 млн долларов. Как заявил аналитик агентства Bloomberg Эрик Балчунас, новый актив сразу же попал в перечень из самых стремительных стартов среди ETF.

Котировки криптовалюты на специализированных биржах поддержало разрешение на ведение деятельности, которое предоставила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США фонду на основе биткоин-фьючерсов.