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Зеленский назвал США главным военным партнером Украины

  /   Обновлено: 19 октября 2021 20:39
Армия
Зеленский назвал США главным военным партнером Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 19 октября. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином поблагодарил Вашингтона за военную помощь. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

Министр обороны США Ллойд Остин 19 октября прибыл в Киев, где провел переговоры с украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.

Остин обсудил с украинским лидером дальнейшее углубление практического взаимодействия в военной сфере. В свою очередь Зеленский выразил благодарность американской стороне за поддержку.

«Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны», — сказал президент.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Ллойд Остин посетит Грузию, где проведет переговоры с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

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