Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 22:10
21:59
Весь мир
Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией
21:58
Происшествия
Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы
21:39
Происшествия
ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
21:27
Видео
«Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?
21:27
Весь мир
Президент ЦАР потребовал от министров ускоренного развития социального сектора республики
21:25
Весь мир
Королевство Эсватини временно закрыло школы после массовых протестов учащихся
21:11
Армия
NI: США обеспокоены появлением новой китайской гиперзвуковой ракеты с советским прошлым
21:10
Общество
Локдаун, юбилей «Царь-бомбы» и продовольственный кризис обсудят в клубе «Петербургский уикенд»
21:09
Общество
Юлия Пересильд рассказала, как американцы встретили съемочную команду фильма «Вызов» на МКС
21:08
Армия
Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
Все новости

Мэра в Гондурасе арестовали по подозрению в коррупции

  /   Обновлено: 19 октября 2021 20:49
Весь мир
Мэра в Гондурасе арестовали по подозрению в коррупции
twitter.com/MP_Honduras  /  Официальная страница прокуратуры Гондураса

Сан-Педро-Сула, 19 октября. Сотрудники Национального управления по борьбе с наркотиками Гондураса (DLCN) арестовали в понедельник мэра муниципалитета Таланга Эдуардо Авилеса Лопеса по подозрению в отмывании 12 млн рублей. Также были задержаны четверо соучастников преступления.

Авилес был арестован в городе Сан-Педро-Сула в рамках «Королевской операции», проводимой правоохранителями. На него записаны 131 объект недвижимости, 43 автомобиля и три компании. Помимо мэра также была задержана его жена Нэнси Сантоси и еще трое соучастников Белла Риос, Фадде Авилес и Цезарь Владимир Риос.

«В отношении граждан будут исполнены пять постановлений о привлечении их к ответственности за совершение преступления отмывания денег в ущерб экономике государства Гондурас», — говорится в заявлении прокуратуры.

По данным гондурасских СМИ, Национальное управление по борьбе с наркотиками получило первую жалобу на Авилеса еще в 2013 году. Мэр покрывал преступную сеть, занимающуюся незаконным оборотом запрещенных веществ. Аналогичные жалобы прокуратура получила в 2014 и 2015 годах. Его подозревают в отмывании порядка 12 млн долларов.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Мэра в Гондурасе арестовали по подозрению в коррупции
отмывание денег мэр гондурас
Комментировать