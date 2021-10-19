Мэра в Гондурасе арестовали по подозрению в коррупции

Сан-Педро-Сула, 19 октября. Сотрудники Национального управления по борьбе с наркотиками Гондураса (DLCN) арестовали в понедельник мэра муниципалитета Таланга Эдуардо Авилеса Лопеса по подозрению в отмывании 12 млн рублей. Также были задержаны четверо соучастников преступления.

#MP ejecuta medidas de aseguramiento y capturas contra alcalde de Talanga y su círculo familiar https://t.co/RZj1h5pKUB pic.twitter.com/iF4EIphgHB — Ministerio Público (@MP_Honduras) October 18, 2021

Авилес был арестован в городе Сан-Педро-Сула в рамках «Королевской операции», проводимой правоохранителями. На него записаны 131 объект недвижимости, 43 автомобиля и три компании. Помимо мэра также была задержана его жена Нэнси Сантоси и еще трое соучастников Белла Риос, Фадде Авилес и Цезарь Владимир Риос.

«В отношении граждан будут исполнены пять постановлений о привлечении их к ответственности за совершение преступления отмывания денег в ущерб экономике государства Гондурас», — говорится в заявлении прокуратуры.

По данным гондурасских СМИ, Национальное управление по борьбе с наркотиками получило первую жалобу на Авилеса еще в 2013 году. Мэр покрывал преступную сеть, занимающуюся незаконным оборотом запрещенных веществ. Аналогичные жалобы прокуратура получила в 2014 и 2015 годах. Его подозревают в отмывании порядка 12 млн долларов.