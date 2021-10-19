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Читатели китайской газеты Guancha поддержали жесткий ответ России на высылку дипломатов при НАТО
Политика
Читатели китайской газеты Guancha поддержали жесткий ответ России на высылку дипломатов при НАТО
wikipedia.org  /  Charlie fong

Пекин, 19 октября. Решение России приостановить работу представительства при НАТО в Брюсселе является правильным. Об этом заявили читатели китайской газеты Guancha.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 октября объявил о прекращении работы миссии Североатлантического альянса в Москве, закрытии информбюро блока и прекращении работы российского представительства с 1 ноября. Этот шаг стал ответом на высылку восьми российских дипломатов, работающих при НАТО.

Китайцы назвали ответ Москвы жестким, но справедливым.

«Россия наконец дождалась оптимальной стратегической ситуации. В конце концов, она действительно имеет мощь плыть против течения», — написал читатель yui998.

Федеральное агентство новостей /

Другой комментатор отметил, что Россия не паникует, потому что в ее руках сила и ресурсы. Он добавил, что «русские — это боевой народ».

Читатели заявили, что проблема была создана Европой. Более того, ситуация обострилась на ровном месте. Они описали поведение Евросоюза всего тремя словами.

«ЕС — это просто американская вассальная организация!» — подчеркнул один из пользователей.

С ним согласился другой комментатор, который заявил об отчаянных попытках Евросоюза найти недостатки у России. По его словам, НАТО своим шагом воткнула сама себе нож в ногу.

Лавров говорил, что Москва ждет от Альянса шагов по улучшению отношений. Он напомнил, что Россия никогда не шла на конфликт первой.

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нато лавров китай
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